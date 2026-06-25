ياسر ريان: وديات كأس العالم صنعت الفارق.. وحديث حسام حسن بين الشوطين غيّر وجه منتخب مصر أمام نيوزيلندا

أكد ياسر ريان، نجم الأهلى السابق، أن المباريات الودية القوية التى خاضها منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 كان لها دور كبير فى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، وهو ما انعكس على نتائج الفريق وحصده 4 نقاط حتى الآن فى مشواره بالمونديال.

وأضاف ريان، خلال ظهوره ببرنامج «ستاد المحور»، أن حديث المدير الفنى حسام حسن مع اللاعبين بين شوطي مباراة نيوزيلندا كان نقطة التحول الحقيقية فى اللقاء، حيث ظهر المنتخب بشكل مختلف خلال الشوط الثانى ونجح فى تحسين أدائه وتحقيق النتيجة المطلوبة.



وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة عدم تكرار البداية المتواضعة التى ظهر بها المنتخب أمام نيوزيلندا خلال المواجهة المقبلة أمام إيران.



واختتم ياسر ريان تصريحاته قائلًا: المنتخب الإيراني يمتلك عناصر مميزة وقوامًا متكاملًا يجعله من أقوى منتخبات المجموعة، وأن التأخر فى النتيجة أمامه سيكون من الصعب تعويضه، ما يتطلب التركيز الكامل منذ الدقيقة الأولى.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإيراني صباح يوم السبت المقبل عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، في إطار مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.