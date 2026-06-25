أمير هشام يكشف موقف إمام عاشور ومصطفى شوبير بالأهلي.. وحقيقة العروض الخارجية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي لم يتلقى اي عروض رسمية للتعاقد مع مصطفى شوبير أو إمام عاشور خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الاهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: موقف إمام عاشور واضح وهو يريد استكمال مسيرته والتجديد مع النادي، وسوف يتم مفاتحته في ملف التمديد عقب المونديال مباشرة، وحال تلقى عروض رسمية بمبالغ مالية كبيرة سوف يتم دراستها. لكن الأهلي يميل كثيرًا لتمديد عقد اللاعب.

وأضاف: فيما يتعلق بملف مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر والمتألق في كأس العالم 2026، لم يتلقى النادي عروضًا لضمه على الإطلاق، والبعض يحاول التسويق لتلك الفكرة وهو أمر غير حقيقي.

وأوضح: موقف شوبير، لا يرى مشكلة على الاطلاق في استكمال مسيرته وعقده متبقى فيه موسمًا واحدًا، لكن لو تلقى عرض من دوري أوروبي كبير (الدوريات الخمس الكبرى) أو في أحد الدوريات الاوروبية الجيدة، فسيطلب من النادي الموافقة على احترافه.

وزاد: لو لم يصل العرض المميز بالنسبة لـ مصطفى شوبير، فأنه لن يمانع في تمديد عقده مع النادي الأهلي.