تحرير 516 محضرًا للمخابز والأسواق وضبط 5.4 طن لحوم ودواجن ومصنعات غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وضمان توافر السلع الأساسية وجودتها، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والسلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وصحتهم وسلامتهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين بأسيوط وإداراتها الخارجية نفذت حملات مكثفة، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، استهدفت المخابز البلدية والسياحية والأفرنجية، والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، وأسفرت الحملات عن تحرير 516 محضرًا ومخالفة، بواقع 403 محاضر للمخابز البلدية، و113 محضرًا متنوعًا للأسواق والمنشآت التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 5 آلاف و407 كيلوجرامات من اللحوم والدواجن والكبدة واللحوم المفرومة والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط 1500 قطعة مشروب سكري مجهول المصدر، ومصنع حلوى بدون ترخيص، وضبط 40 جوال أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداولة بالأسواق، و260 كيس مكرونة تموينية جرى تجميعها بالمخالفة، و14 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب ضبط مخالفات أخرى شملت سلعًا منتهية الصلاحية وناقصة الوزن وسلعًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط جزار يقوم بتزوير أختام المجزر الحكومي بديروط، ومستودع بوتاجاز لتصرفه في 30 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم دون وجه حق.

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير محاضر للمخابز لتصرفها في 64 جوال دقيق بلدي مدعم دون وجه حق، و4 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و7 محاضر لمزاولة النشاط دون ترخيص، و60 محضرًا للمخابز السياحية والأفرنجية لعدم الإعلان عن أسعار الخبز، فضلًا عن 16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كافة المخالفات، بما يضمن حماية المواطنين وصون حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.