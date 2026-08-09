رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد: الراشدة تستعد للمرحلة الميدانية بجائزة التميز الحكومي

أكد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أن قرية الراشدة أمام مرحلة مهمة تتطلب تكاتف جميع الجهود التنفيذية والمجتمعية، والاستعداد الجاد للزيارة الميدانية، بما يعكس حجم ما تحقق على أرض الواقع من أعمال وجهود لتطوير مستوى الخدمات والارتقاء بالأداء، مشددًا على أن التأهل ضمن أفضل 10 وحدات محلية على مستوى الجمهورية يمثل مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل وتحقيق أفضل النتائج.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس مركز الداخلة مع أهالي قرية الراشدة بمركز شباب القرية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة من منافسات جائزة مصر للتميز الحكومي، واستعراض محاور التميز والإجراءات المطلوبة، إلى جانب بحث سبل تعزيز جاهزية القرية للزيارات الميدانية وإظهار ما تمتلكه من مقومات وتجارب وممارسات متميزة.

وأوضح رئيس المركز أن تأهل الراشدة ضمن أفضل 10 وحدات محلية مؤهلة لمرحلة الزيارات الميدانية، في فئة المؤسسة الحكومية المتميزة – الوحدات المحلية، من بين 120 وحدة محلية مرشحة بالدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2026 على مستوى محافظات الجمهورية، يعكس الجهود التي بذلتها الوحدة المحلية خلال الفترة الماضية، ويضع الجميع أمام مسؤولية أكبر للحفاظ على هذا المستوى من الأداء والعمل على تطويره.

وتناول اللقاء أبرز محاور التميز الحكومي، وآليات الاستعداد للمرحلة الميدانية، مع تأكيد أهمية توثيق التجارب والممارسات الناجحة، وإبراز ما تم تنفيذه من أعمال ومشروعات أسهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع معايير التميز المؤسسي.

كما ناقش اللقاء أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الوحدة المحلية، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وأهالي القرية، باعتبار أن تحقيق التميز لا يعتمد على الأداء الإداري فقط، وإنما يتطلب مشاركة المواطنين ووعيهم بأهمية الحفاظ على ما تحقق من أعمال ومكتسبات، والمساهمة في تقديم صورة حضارية تعكس ما تتمتع به القرية من مقومات.