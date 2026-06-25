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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف عبدالفضيل: كفاية ألوان وتصنيفات.. زيزو يتعرض لما تعرضت له عند انتقالي للأهلي

شريف عبد الفضيل
شريف عبد الفضيل
باسنتي ناجي

أكد شريف عبدالفضيل، نجم النادي الأهلي السابق، أن أحمد سيد "زيزو" يتعرض لحملة انتقادات مشابهة لما تعرض له هو شخصيًا عند انتقاله من الإسماعيلي إلى الأهلي، مطالبًا الجماهير والإعلام بدعم منتخب مصر ولاعبيه بعيدًا عن الانتماءات والألوان.

منتخب مصر 

وقال شريف عبدالفضيل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "عندما انتقلت من الإسماعيلي إلى الأهلي تعرضت لحملة مشابهة لما يتعرض له زيزو حاليًا، ولا أعرف على أي أساس يتحدث البعض وينتقد، ومن أين جاءت صفة المحلل لبعض هؤلاء".

وأضاف: "دائمًا ما توجد تصنيفات داخل المنتخب، وهناك حالة عداء كبيرة تجاه اختيارات حسام حسن، ويتم انتقاده بسبب ضم بعض لاعبي الأهلي، والأغرب أن هذه الانتقادات تصدر أحيانًا من لاعبين سبق لهم تمثيل منتخب مصر".

وطالب عبدالفضيل الجميع بدعم المنتخب الوطني، قائلًا: "يجب أن نقف جميعًا خلف منتخب مصر ونسانده، ولا أفهم سبب هذه الفجوة والانقسامات، وزيزو كان مؤثرًا في مباراة بلجيكا، وإهدار الفرص أمر طبيعي في كرة القدم، فحتى هالاند أضاع فرصًا مشابهة".

وتابع: "لا تصنفوا اللاعبين وفقًا لانتماءاتهم أو ألوان أنديتهم، فجميعنا خلف منتخب مصر، ويجب دعم اللاعبين والجهاز الفني خلال المرحلة الحالية".

وأشاد نجم الأهلي السابق بالمستوى الذي يقدمه المنتخب تحت قيادة حسام حسن، قائلًا: "منتخب مصر أصبح يقدم كرة قدم جيدة، وهذا ظهر في المباريات الأخيرة، كما أصبح هناك ترابط بين الخطوط وشخصية واضحة داخل الملعب، وهو ما يعكس عمل الجهاز الفني".

وأضاف: "هناك تناغم كبير بين مهند لاشين ومروان عطية في وسط الملعب، ومهند يمثل إضافة قوية للمنتخب بفضل إمكانياته الكبيرة وشخصيته المميزة، وأراه عنصرًا مهمًا في التشكيل".

وعن المقارنة مع حمدي فتحي، قال: "حمدي فتحي يستطيع اللعب في وسط الملعب، لكنه لا يقدم نفس مستواه السابق، بينما يمتلك مهند لاشين خصائص مختلفة تجعله مؤثرًا في هذه المرحلة".

كما تحدث عبدالفضيل عن الموهبة المصرية حمزة عبدالكريم، قائلًا: "الجميع في قطاع الناشئين كان يتوقع له التألق بسبب تميزه في إنهاء الهجمات، وقد ظهر تطور مستواه بشكل واضح بعد انتقاله إلى برشلونة، والنادي الإسباني يستثمر في لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة رغم صغر سنه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "هذا هو الوقت الذي يجب أن نقف فيه جميعًا خلف منتخب مصر، بعيدًا عن الألوان والانتماءات، وأتذكر أنه في عهد حسن شحاتة، وهو أحد أساطير الزمالك، كان المنتخب يضم عددًا كبيرًا من لاعبي الأهلي ولم تكن هناك هذه الانقسامات".

وعن مواجهة إيران المرتقبة، قال: "المباراة ستكون صعبة للغاية، ومنتخب إيران يمتلك دوافع كبيرة، وأتوقع فوز منتخب مصر بنتيجة 2-1".

شريف عبد الفضيل الاهلي الزمالك

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