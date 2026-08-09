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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء إجراءات استلام المحطة الوسيطة للمخلفات بكفر الحمام ببنها تمهيدًا لافتتاحها خلال العيد القومي

إجراءات استلام المحطة الوسيطة
إجراءات استلام المحطة الوسيطة
إبراهيم الهواري

وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة استكمال إجراءات استلام المحطة الوسيطة للمخلفات بمنطقة كفر الحمام بمدينة بنها، تمهيدًا لبدء تشغيلها وافتتاحها خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وبناءً على قرار محافظ القليوبية رقم 777 لسنة 2026، بشأن استلام ونقل تبعية موقع المحطة إلى مجلس مدينة بنها، انتقلت لجنة الاستلام المؤقتة إلى موقع المحطة، تحت إشراف الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، وبحضور المحاسب وليد محمد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها.
وضمت اللجنة ممثلين عن ديوان عام المحافظة، برئاسة المهندسة حسناء سعيد، مدير الإدارة الهندسية بديوان عام المحافظة، إلى جانب ممثلي شركة إيفل للمقاولات، وممثل البنك الدولي، ومديري الإدارات الهندسية والرقابة والمتابعة والكهرباء بمجلس مدينة بنها، ورئيس الوحدة المحلية بمرصفا.
وبدأت اللجنة أعمال المعاينة والمراجعة الفنية للمحطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستلام وفقًا للاشتراطات الفنية والإجراءات المقررة، تمهيدًا لدخولها الخدمة.
وتأتي أعمال الاستلام في إطار توجيهات محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من تجهيز وتشغيل المحطة، بما يدعم منظومة إدارة المخلفات بمدينة بنها، ويسهم في رفع كفاءة أعمال النظافة والتخلص الآمن من المخلفات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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