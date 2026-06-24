أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن منتخب مصر أظهر شخصية قوية خلال مباراته الأخيرة أمام نيوزيلندا، مشيرًا إلى أن التحول الذي شهده الأداء مع بداية الشوط الثاني لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة لتعليمات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، إلى جانب النصائح والخبرة التي قدمها قائد المنتخب محمد صلاح .

وكتب فتحي سند: “مود اللاعب المصري يتحسن عندما تتحسن ظروفه في الملعب، ومع بداية الشوط الثاني حدث تحول كبير بسبب تعليمات حسام ونصائح صلاح، ليستعيد نجوم منتخب مصر توازنهم الذي تميزوا به في الفترة الماضية.”

وأضاف أن المنتخب أصبح يمتلك شخصية واضحة داخل الملعب، قائلًا: “اليوم أصبح لدينا منتخب عنده شخصية فرضها فحقق الفوز، وليس كما ردد الكثيرون أن التحسن مصدره «دش ساخن» فقط.”، في إشارة إلى أن العمل الفني والقيادي كان العامل الأبرز وراء الأداء المميز والانتصار



