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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخبات العرب في كأس العالم.. تأهل مصري مغربي والبقية بين الأمل والخطر

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

ضمن منتخبا مصر والمغرب التأهل رسميًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد نتائجهما الإيجابية في الجولتين السابقتين من دور المجموعات، ليضمن كل منهما الاستمرار في المنافسات، بينما تبقى مواجهتهما في الجولة الأخيرة لحسم ترتيب المجموعة فقط.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام إيران في ختام دور المجموعات، في لقاء يسعى من خلاله “الفراعنة” إلى تأكيد الصدارة، فيما يخوض المنتخب المغربي مواجهة أمام هايتي بهدف إنهاء الدور الأول في أفضل مركز ممكن داخل مجموعته.

وعلى الجانب الآخر، لا تزال فرص عدد من المنتخبات العربية قائمة في التأهل، حيث يمتلك منتخب الجزائر أفضلية واضحة قبل مباراته المرتقبة أمام النمسا، إذ يكفيه الفوز أو التعادل لضمان العبور، مع أفضلية حسابية في ترتيب المجموعة.

كما يتمسك المنتخب السعودي بحظوظه في التأهل، لكنه سيكون مطالبًا بتحقيق الفوز على الرأس الأخضر من أجل الحفاظ على آماله في الوصول إلى دور الـ32.

أما المنتخب القطري، فيدخل مواجهة حاسمة أمام البوسنة والهرسك، حيث لا بديل له عن الفوز للإبقاء على فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

وفي المقابل، تبدو مهمة منتخب العراق أكثر تعقيدًا، إذ يحتاج إلى تحقيق الفوز على السنغال، مع انتظار نتائج باقي المجموعات على أمل الدخول ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

على الجانب الآخر، ودع منتخبا تونس والأردن البطولة رسميًا بعد نتائج الجولتين السابقتين، حيث يختتم المنتخب التونسي مشواره بمواجهة قوية أمام هولندا في محاولة لتقديم أداء مشرف وحفظ ماء الوجه، بينما يواجه منتخب الأردن نظيره الأرجنتيني حامل اللقب في مباراة صعبة، يسعى خلالها لتقديم ظهور قوي أمام بطل العالم ونجمه ليونيل ميسي.

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