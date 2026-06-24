إيهاب المصري: عمر مرموش بعيد عن مستواه في كأس العالم

رأى إيهاب المصري، لاعب المقاولون العرب السابق، أن النجم المصري عمر مرموش بعيد عن مستواه مع المنتخب في كأس العالم 2026 في أول مباراتين خاضهما منتخب مصر في المونديال.

وقال إيهاب المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة صدى البلد، «عمر مرموش بعيد عن مستواه في كأس العالم»، مضيفًا: «عمر مرموش بيعمل مجهود كبير جدًا، ولكن ننتظر منه أنه يكون حاسم».

وتابع قائلًا: «أتمنى أن مرموش يشتغل بنفس الشكل الذي يؤدي به محمد صلاح ويلعب بشكل جماعي بشكل أكبر».

وأردف المصري: «عمر مرموش عنده كتير جدًا وهو حابب يعمل حاجة لمنتخب مصر وإحنا منتظرين منه أكتر من كده».