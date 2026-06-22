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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يدعم عمر مرموش قبل مواجهة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

مانشيستر سيتى
مانشيستر سيتى
رباب الهواري

حرصت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي على توجيه رسالة دعم إلى نجمها المصري عمر مرموش قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي صورة لعمر مرموش بقميص المنتخب المصري، وأرفقتها برسالة قصيرة حملت عبارة: “المنصة جاهزة… نيوزيلندا ضد مصر”، في إشارة إلى استعداد اللاعب لخوض المواجهة المهمة التي ينتظرها عشاق الكرة المصرية، وسط آمال كبيرة بأن يقود الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية تقربهم من التأهل إلى الدور التالي.

ويعد هذا الدعم امتدادًا لاهتمام مانشستر سيتي بنجومه الدوليين المشاركين مع منتخباتهم الوطنية، حيث يحرص النادي على متابعة مبارياتهم في البطولات الكبرى، وتقديم رسائل تحفيزية لهم عبر منصاته الرسمية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها عمر مرموش منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

وتكتسب مباراة مصر ونيوزيلندا أهمية استثنائية بعد تعادل منتخبي بلجيكا وإيران دون أهداف في الجولة الثانية، وهي النتيجة التي أبقت المنافسة مشتعلة على بطاقتي التأهل عن المجموعة. ويمنح الفوز المنتخب المصري فرصة ثمينة للاقتراب بقوة من حسم إحدى بطاقتي العبور إلى دور الثاني والثلاثين قبل خوض الجولة الأخيرة.

ويعوّل الجهاز الفني للمنتخب المصري على القدرات الهجومية لعمر مرموش، الذي يعد أحد أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة الفراعنة، لما يمتلكه من سرعة ومهارة وقدرة على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف في المباريات الكبرى.

وتنتظر الجماهير المصرية ظهورًا قويًا من نجم مانشستر سيتي، أملاً في أن يترجم الدعم الذي يتلقاه من ناديه إلى أداء مميز داخل المستطيل الأخضر، يقود منتخب مصر لتحقيق انتصار ثمين ينعش آماله في مواصلة المشوار بالمونديال، ويؤكد مكانة مرموش كأحد أبرز نجوم الكرة المصرية في الوقت الحالي

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