مواجهة نيوزيلندا.. منتخب مصر على بعد خطوة من التأهل في كأس العالم 2026

أصبح منتخب مصر بحاجة إلى تحقيق الفوز على نظيره منتخب نيوزيلندا في المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم التأهل مبكرًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، والاستفادة من نتائج الجولة الثانية في المجموعة السابعة.

تعادل إيران وبلجيكا يزيد الإثارة

وجاءت هذه الفرصة بعد انتهاء مواجهة إيران وبلجيكا بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية. وأسهمت هذه النتيجة في زيادة المنافسة داخل المجموعة، بعدما حافظت جميع المنتخبات على فرصها في التأهل قبل استكمال مباريات الجولة.

ورغم نجاح المهاجم مهدي طارمي في هز شباك المنتخب البلجيكي خلال الدقيقة السادسة والعشرين، فإن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة اللعبة بداعي التسلل، ليبقى التعادل السلبي مسيطرًا على اللقاء حتى صافرة النهاية.

كما شهدت المباراة تعرض مدافع منتخب بلجيكا للطرد في الدقيقة السادسة والستين، ليكمل منتخب بلاده الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين.

ترتيب المجموعة قبل مواجهة مصر

أسفر التعادل عن رفع رصيد كل من إيران وبلجيكا إلى نقطتين، ليتقاسما صدارة المجموعة السابعة، بينما يمتلك منتخبا مصر ونيوزيلندا نقطة واحدة لكل منهما بعد خوض مباراة واحدة، وهو ما يجعل مواجهة المنتخبين ذات أهمية كبيرة في تحديد ملامح المتأهلين.

الفوز يمنح الفراعنة أفضلية كبيرة

وفي حال نجاح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نيوزيلندا، سيرتفع رصيد الفراعنة إلى أربع نقاط، وهو ما يضمن لهم التأهل إلى دور الـ32، حتى في حالة التعرض للخسارة أمام إيران في الجولة الأخيرة، إذ سيكون المنتخب المصري قد ضمن التواجد ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة قبل خوض المواجهة الختامية في دور المجموعات.