معسكر منتخب مصر الأكثر انضباطا.. والإعلام الأمريكي يشيد بإمام عاشور ومصطفى شوبير

أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن معسكر منتخب مصر يُعد من أكثر المعسكرات انضباطًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يتحملون المسؤولية، والجهاز الفني يعمل بتركيز كبير استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وقال الحديدي، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "CBC": "معسكر منتخب مصر من أكثر المعسكرات انضباطًا خلال الفترة الأخيرة، وجميع اللاعبين يتحملون المسؤولية، كما أن الجهاز الفني يعمل بتركيز كبير للغاية".

وأضاف: "المنتخب يدرك أن الفوز على نيوزيلندا يمثل بوابة التأهل إلى دور الـ32، ولا يوجد أي استهتار بالمباراة أو اعتبارها مواجهة سهلة كما ردد البعض".

وتابع: "بنسبة كبيرة سيخوض منتخب مصر مباراة نيوزيلندا بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة بلجيكا، لكن ستكون هناك بعض الاختلافات في الأوراق الموجودة على دكة البدلاء، ومع بداية الشوط الثاني قد نشاهد مشاركة محمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل".

وأوضح: "سيكون هناك تبادل مراكز بين محمد صلاح وعمر مرموش في الخطوط الأمامية للمنتخب خلال المباراة".

وأشار الحديدي إلى وجود حالة من التفاؤل لدى الإعلاميين العرب والغربيين بشأن قدرة منتخب مصر على التأهل إلى الدور الثاني، قائلًا: "هناك تفاؤل كبير من جانب الإعلام العربي والغربي بتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني".

وواصل: "الجاليات المصرية والعربية في الولايات المتحدة صنعت أجواءً خاصة لكأس العالم، حيث يتواجد المشجعون من مختلف الأماكن لحضور المباريات".

وأضاف: "قميص منتخب مصر يُباع في العديد من الأماكن هنا، وأصبح متوفرًا في الولايات المتحدة أكثر من مصر، كما أن الجماهير المصرية حاضرة بأعداد كبيرة، وكأن المنتخب يلعب في استاد القاهرة أو بالعاصمة الإدارية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الإعلام الأمريكي يتحدث بشكل كبير عن إمام عاشور ومصطفى شوبير بعد تألقهما في المباراة الأولى بكأس العالم، وهناك العديد من التساؤلات عنهما من جانب الجماهير والمتابعين".