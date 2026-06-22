قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصلاة النارية على حضرة النبي .. داوم عليها تفرج همك وكربك
إيران: اتصالات مكثفة بين الوسطاء والأطراف المعنية لإعادة المفاوضات لمسارها
انفجار مفاجئ في رأس لفان.. حريق بمصنع غاز قطري
لجنة حكومية لدراسة تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
سعد الدين الهلالي: قانون الأحوال الشخصية يتضمن إيجابيات مهمة
بمحرك كهربائي.. ماذا تقدم رولز رويس سبيكتر بلاك بادج الفاخرة؟
مصـ ـرع ثلاثة أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسكندرية
أطول نهار وأقصر ليل.. الإنقلاب الصيفي يبدأ اليوم وتعامد الشمس على مدار السرطان
الهلالي: قانون الأحوال الشخصية ينظم العلاقات الأسرية.. والإسلام السياسي وراء تعقيداته
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
خليفة ستارمر المحتمل.. بورنهام يدفع نحو الاعتراف بفلسطين ويستعد لقيادة بريطانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معسكر منتخب مصر الأكثر انضباطا.. والإعلام الأمريكي يشيد بإمام عاشور ومصطفى شوبير

امام عاشور
امام عاشور
ميرنا محمود

أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن معسكر منتخب مصر يُعد من أكثر المعسكرات انضباطًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يتحملون المسؤولية، والجهاز الفني يعمل بتركيز كبير استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وقال الحديدي، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "CBC": "معسكر منتخب مصر من أكثر المعسكرات انضباطًا خلال الفترة الأخيرة، وجميع اللاعبين يتحملون المسؤولية، كما أن الجهاز الفني يعمل بتركيز كبير للغاية".

وأضاف: "المنتخب يدرك أن الفوز على نيوزيلندا يمثل بوابة التأهل إلى دور الـ32، ولا يوجد أي استهتار بالمباراة أو اعتبارها مواجهة سهلة كما ردد البعض".

وتابع: "بنسبة كبيرة سيخوض منتخب مصر مباراة نيوزيلندا بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة بلجيكا، لكن ستكون هناك بعض الاختلافات في الأوراق الموجودة على دكة البدلاء، ومع بداية الشوط الثاني قد نشاهد مشاركة محمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل".

وأوضح: "سيكون هناك تبادل مراكز بين محمد صلاح وعمر مرموش في الخطوط الأمامية للمنتخب خلال المباراة".

وأشار الحديدي إلى وجود حالة من التفاؤل لدى الإعلاميين العرب والغربيين بشأن قدرة منتخب مصر على التأهل إلى الدور الثاني، قائلًا: "هناك تفاؤل كبير من جانب الإعلام العربي والغربي بتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني".

وواصل: "الجاليات المصرية والعربية في الولايات المتحدة صنعت أجواءً خاصة لكأس العالم، حيث يتواجد المشجعون من مختلف الأماكن لحضور المباريات".

وأضاف: "قميص منتخب مصر يُباع في العديد من الأماكن هنا، وأصبح متوفرًا في الولايات المتحدة أكثر من مصر، كما أن الجماهير المصرية حاضرة بأعداد كبيرة، وكأن المنتخب يلعب في استاد القاهرة أو بالعاصمة الإدارية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الإعلام الأمريكي يتحدث بشكل كبير عن إمام عاشور ومصطفى شوبير بعد تألقهما في المباراة الأولى بكأس العالم، وهناك العديد من التساؤلات عنهما من جانب الجماهير والمتابعين".

وليد الحديدي منتخب مصر نيوزيلندا محمد شبانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

بالصور

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد