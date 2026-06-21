لحد الفجر.. 50 مركز شباب بالغربية تستقبل الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في المونديال

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار فتح 50 مركز شباب وناديًا رياضيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة بعد منتصف الليل، لاستقبال الجماهير الراغبة في متابعة مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، وذلك في إطار توفير أجواء مناسبة وآمنة لمساندة المنتخب الوطني خلال مشواره بالمونديال.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة انتهت من تجهيز جميع مواقع المشاهدة الجماعية وتوفير الإمكانات اللازمة لاستقبال المواطنين، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب أصبحت أحد أهم منافذ الخدمة المجتمعية التي تتيح للأسر والشباب المشاركة في الفعاليات الوطنية والرياضية الكبرى بصورة منظمة وحضارية.

تحرك تنفيذي

وأضاف اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المباراة تمثل أهمية خاصة باعتبارها ثاني مباريات المنتخب المصري في البطولة، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على دعم الأنشطة التي تعزز روح الانتماء والتكاتف بين المواطنين، وتوفر متنفسًا آمنًا للشباب لمتابعة الأحداث الرياضية الكبرى، متمنيًا التوفيق للفراعنة وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير المصرية.

مباراة كأس العالم

وأشار المحافظ إلى أن أبواب مراكز الشباب والأندية المشاركة ستظل مفتوحة حتى انتهاء المباراة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان راحة الجماهير، مؤكدًا أن الغربية تقف خلف منتخب مصر بكل الدعم والمؤازرة، وأن مشهد تجمع المواطنين لمساندة المنتخب يعكس الروح الوطنية التي يتميز بها أبناء المحافظة.