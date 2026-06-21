كأس العالم 2026... موعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر امام نيوزيلندا

تتجه انظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة منتخب مصر الأول امام نيوزيلندا في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا.

يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا يوم الاثنين الموافق 22 يونيو في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

كما يواجه منتخب مصر نظيره إيران يوم 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) الموافق 27 يونيو في تمام الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباريات كأس العالم عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ويشارك منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا.