ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

فرض التعادل السلبي كلمته على المواجهة التي جمعت منتخب بلجيكا بنظيره الإيراني، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، بعدما انتهت المباراة دون أهداف، ليحصل كل منتخب على نقطة جديدة أبقت الصراع مفتوحًا على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

وجاءت المباراة متوازنة في أغلب فتراتها، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، إلا أن المحاولات الهجومية لم تنجح في هز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي منح كل فريق نقطة رفعت رصيده إلى نقطتين بعد خوض جولتين.

وفي المقابل، تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر مع منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية، حيث تمثل المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في ظل تقارب النقاط واحتدام المنافسة داخل المجموعة. ويمنح الفوز أيًا من المنتخبين فرصة اعتلاء صدارة الترتيب قبل الجولة الأخيرة، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء المنتظر.

وبعد انتهاء مباراة بلجيكا وإيران، أصبح منتخب إيران في صدارة المجموعة السابعة برصيد نقطتين، مستفيدًا من فارق الأهداف، بينما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثاني بنفس الرصيد. ويأتي منتخبا مصر ونيوزيلندا خلفهما برصيد نقطة واحدة لكل منهما، مع امتلاكهما مباراة أقل، ما يعني أن جميع الاحتمالات ما زالت قائمة قبل استكمال مباريات الجولة الثانية.

وكان منتخب بلجيكا قد افتتح مشواره في البطولة بالتعادل بهدف لمثله أمام منتخب مصر، بينما انتهت مواجهة إيران ونيوزيلندا في الجولة الأولى بالتعادل بهدفين لكل فريق، وهو ما جعل المنافسة بين منتخبات المجموعة متقاربة للغاية.

ومن المقرر أن تختتم منافسات المجموعة السابعة بإقامة مواجهتين حاسمتين، حيث يلتقي منتخب مصر مع منتخب إيران، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا منتخب بلجيكا. وستحدد نتائج هاتين المباراتين هوية المنتخبين المتأهلين إلى الدور التالي، في ظل استمرار فرص جميع المنتخبات في حجز بطاقتي العبور، وهو ما يعد بمنافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة من دور المجموعات.

ترتيب المجموعة السابعة بعد الجولة الثانية:

* إيران: نقطتان من مباراتين.

* بلجيكا: نقطتان من مباراتين.

* نيوزيلندا: نقطة واحدة من مباراة.

* مصر: نقطة واحدة من مباراة