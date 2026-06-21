كأس العالم 2026 | أول تعليق من لامين يامال بعد هدفه في شباك السعودية

علق لامين يامال، لاعب منتخب إسبانيا على تسجيله أول هدف له في شباك السعودية، في المباراة التي انتهت مساء اليوم بفوز الماتادور برباعية، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقال لامين يامال: “هذا الهدف هدية لـ أمي و إلى صديقتي و إلى عائلتي، و كل من هو حاضر هنا، وأيضًا لأولئك المتواجدون في ماتارو [مدينة نشأة يامال]”.

وأضاف: “أفتقد الأيام التي كان الناس فيها يستمتعون بمشاهدة كرة القدم، كنت أشاهد الكثير من المباريات، أما الآن فأصبح الأمر صعبًا بالنسبة لي.. لأنني لكي أستمتع بمشاهدة مباراة، أحتاج إلى لاعبين مثل نيمار، إيسكو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، ريان شرقي... لاعبين تحب مشاهدتهم وتستمتع بلمساتهم”.

متعة كروية

واختتم: “لا يشترط أن أكون برازيليًا مثل رونالدينيو، فأنا لم أشاهد تييري هنري مباشرة، لكنني أحببت كثيرًا مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة به”.