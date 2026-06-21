ميكيل أويارزابال يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة إسبانيا والسعودية بالمونديال

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حصد اللاعب الإسباني ميكيل أويارزابال جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام السعودية بكأس العالم ٢٠٢٦.

وحقق منتخب اسبانيا فوزا كبيرا علي السعودية برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/الاحد/ علي ملعب اتلانتا في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك.

وقدم أويارزابال مباراة جيدة وصنع الهدف الاول لزميله لامين يامال وسجل الهدفين الثاني والثالث للمنتخب الاسباني ليقود منتخب بلاده للفوز علي السعودية برباعية نظيفة ويحصد اللقب جائزة أفضل لاعب.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى ٤ نقاط في صدارة المجموعة في انتظار نتيجة مواجهة أوروجواي والرأس الأخضر،فيما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة في المركز الأخير .