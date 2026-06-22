مدرب بلجيكا: كنا نستحق الفوز على إيران لكن افتقدنا الفاعلية

أبدى رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، إحباطه بعد التعادل السلبي أمام إيران في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن فريقه قدم أداءً يؤهله لتحقيق الفوز بفارق كبير، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية حال دون ذلك.

وقال جارسيا إن المنتخب البلجيكي صنع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بحسم اللقاء، لكنه لم ينجح في ترجمتها إلى أهداف، مشيرًا إلى أن المنتخب الإيراني اعتمد على التكتل الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، كما توقع الجهاز الفني قبل المباراة.

إشادة بحارس مرمى إيران

وأكد مدرب بلجيكا أن حارس مرمى إيران كان أبرز نجوم المباراة، بعدما تصدى لعدة فرص محققة، وأسهم بشكل كبير في خروج منتخب بلاده بنقطة التعادل.

وأضاف أن اللعب بعشرة لاعبين لمدة ثلاثين دقيقة استنزف مجهود الفريق، إلا أنه شدد على ضرورة طي صفحة المباراة سريعًا والتركيز على المواجهة الأخيرة أمام نيوزيلندا.

الفوز على نيوزيلندا هو الهدف

وأوضح جارسيا أن منتخبه لا يملك أي خيار سوى تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة من أجل ضمان التأهل، معربًا عن ثقته الكاملة في لاعبيه وقدرتهم على تجاوز الموقف الصعب.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيتابع نتيجة مباراة مصر ونيوزيلندا، قبل احتساب سيناريوهات التأهل، لكنه شدد على أن مصير بلجيكا لا يزال بين أيدي لاعبيها.

رد قوي على الانتقادات

وخلال المؤتمر الصحفي، رد جارسيا على سؤال أحد الصحفيين بشأن تراجع نتائج بلجيكا، بعدما حصد المنتخب نقطتين فقط من أول مباراتين، مؤكدًا أن وصف المجموعة بالضعيفة لا يتوافق مع الواقع.

وأضاف أن مصر تمتلك منتخبًا أقوى من إيران، لكنه اعترف بأن فريقه كان يجب أن يحقق الفوز في لقاء إيران، مؤكدًا أن إهدار الفرص في البطولات الكبرى يكون ثمنه باهظًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوقت الحالي يتطلب العمل بهدوء والاستعداد بأفضل صورة لمواجهة نيوزيلندا، معربًا عن ثقته في قدرة منتخب بلجيكا على تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور التالي