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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة نيوزيلندا، في اللقاء المقرر إقامته فجر اليوم الإثنين على ملعب بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري، الذي يسعى لتحقيق أول انتصار له في البطولة، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي، ومواصلة المنافسة بقوة في المجموعة السابعة.

مصر تبحث عن صدارة المجموعة

يدخل منتخب مصر المباراة وهو يمتلك نقطة واحدة، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام منتخب بلجيكا، بينما يتصدر منتخبا بلجيكا وإيران ترتيب المجموعة برصيد نقطتين لكل منهما عقب تعادلهما في أول جولتين.

ويمنح الفوز على نيوزيلندا المنتخب المصري فرصة اعتلاء صدارة المجموعة، قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

استقر حسام حسن على التشكيل الذي يبدأ به مواجهة نيوزيلندا، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى:

* مصطفى شوبير.

خط الدفاع:

* أحمد فتوح.
* حمدي فتحي.
* ياسر إبراهيم.
* محمد هاني.

خط الوسط:

* مهند لاشين.
* مروان عطية.
* إمام عاشور.

خط الهجوم:

* محمد صلاح.
* عمر مرموش.
* مصطفى زيكو.

ثلاثي هجومي يقود أحلام الفراعنة

يعول المنتخب المصري على القوة الهجومية التي يقودها الثلاثي محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى زيكو، من أجل اختراق دفاعات نيوزيلندا وحسم المباراة مبكرًا، في ظل رغبة الفراعنة في حصد النقاط الثلاث.

كما يراهن الجهاز الفني على خبرات لاعبي الوسط في السيطرة على مجريات اللعب، إلى جانب التنظيم الدفاعي للحفاظ على نظافة الشباك أمام المنتخب النيوزيلندي.

مواجهة حاسمة في مشوار المونديال

تمثل مباراة نيوزيلندا محطة مفصلية في مشوار منتخب مصر ببطولة كأس العالم 2026، حيث إن تحقيق الفوز سيضع الفراعنة في موقف قوي قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ويقربهم خطوة كبيرة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وهو الهدف الذي يسعى إليه المنتخب منذ انطلاق البطولة

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