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قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة منتخب مصر أمام منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق أول انتصار له في البطولة بعد تعادله الإيجابي في الجولة الافتتاحية أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، وهي نتيجة منحت اللاعبين دفعة قوية قبل اللقاء المرتقب.



تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة صباحًا بتوقيت أبوظبي، بينما تقام في الثانية فجرًا بتوقيت دول المغرب العربي.
القنوات الناقلة للمباراة
يمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر القنوات الرياضية صاحبة حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تتوافر تغطية مجانية عبر بعض المنصات الرقمية، إضافة إلى قنوات مفتوحة أعلنت نقل عدد من مباريات البطولة.
تردد القناة المفتوحة
يمكن استقبال القناة المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال التردد ١٢٢٤٥، ثم إجراء عملية البحث وحفظ القناة ضمن قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال.
القناة الجزائرية الأرضية
أعلنت القناة الجزائرية الأرضية نقل عدد من مباريات كأس العالم، ومن بينها مباريات منتخب مصر، ويمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد ١١٦٨٠، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠.
طريقة ضبط القناة
لإضافة القناة إلى جهاز الاستقبال، يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم اختيار التثبيت اليدوي، وتحديد القمر الصناعي نايل سات، وإدخال بيانات التردد بشكل صحيح، وبعد ذلك الضغط على زر البحث، ثم حفظ القناة لتصبح جاهزة للمشاهدة عند انطلاق المباراة

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