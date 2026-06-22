غرفة ملابس منتخب مصر جاهزة لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم

كشفت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر عن لقطات جديدة من داخل غرفة ملابس لاعبي المنتخب الوطني، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وأظهرت الصور جميع تجهيزات اللاعبين داخل غرفة الملابس، في أجواء تعكس حالة التركيز والاستعداد الكامل قبل واحدة من أهم مباريات المنتخب في البطولة، وسط آمال جماهيرية كبيرة بتحقيق الفوز والاقتراب من التأهل.

مواجهة مصيرية للفراعنة في المجموعة السابعة

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب نيوزيلندا فجر اليوم الاثنين على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن مباريات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الوطني، الذي يسعى إلى حصد أول انتصار له في النسخة الحالية، ووضع قدم في الدور التالي قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

حسام حسن يبحث عن انتصار ثمين

يدخل المنتخب المصري بقيادة المدير الفني حسام حسن المواجهة بطموحات كبيرة، بعدما نجح في الخروج بنقطة ثمينة من مباراته الافتتاحية أمام منتخب بلجيكا، وهو التعادل الذي أبقى آمال الفراعنة قائمة بقوة في المنافسة على بطاقة التأهل.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في استغلال الحالة المعنوية الجيدة وتحقيق الفوز على منتخب نيوزيلندا، من أجل تعزيز حظوظ المنتخب قبل الجولة الأخيرة.

فرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة

ازدادت أهمية مواجهة نيوزيلندا بعدما انتهت مباراة بلجيكا وإيران بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي فتحت الباب أمام منتخب مصر للانفراد بصدارة المجموعة السابعة في حال تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتترقب الجماهير المصرية انطلاقة قوية للفراعنة، أملاً في مواصلة المشوار بالمونديال وتحقيق إنجاز تاريخي في النسخة الأكبر من بطولة كأس العالم