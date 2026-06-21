تعليق قوي من أولمو بعد الفوز على السعودية 4-0 في كأس العالم

علق داني أولمو، لاعب فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا على تسجيله في شباك السعودية في المباراة التي انتهت بفوز الماتادور برباعية نظيفة، في إطار دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقال داني أولمو: “أنا سعيد، كان هذا هو الهدف، العودة للانتصار، الفوز بمباراتنا الأولى هنا في كأس العالم، استعادة تلك المشاعر الجيدة التي ربما لم نحظ بها في المباراة الأولى، وأعتقد أن الفريق قدم مباراة جيدة جداً”.

إسبانيا ضد أوروجواي

يذكر أن المباراة المقبلة لإسبانيا ستكون أمام أوروجواي في ختام دور المجموعات في كأس العالم 2026.