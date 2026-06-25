رضا عبد العال: كنت أول المطالبين بتعيين حسام حسن.. والفوز على نيوزيلندا ليس إنجازًا

أكد رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، أنه كان أول من طالب بتعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى أكثر من مناسبة سابقة، مشددا على عدم وجود أى خلاف شخصى مع مدرب الفراعنة.

وقال رضا عبد العال، فى تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر فضائية TeN: «أتحدث دائماً فى الإطار الفنى الخاص باللاعبين واختيارهم وطريقة لعب المنتخب الوطنى، ولا أتحدث فى أمور شخصية، وكنت أول من طالبت بتعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب فى أكثر من مناسبة سابقة، فقد طالبت بذلك بعد رحيل الأرجنتينى هيكتور كوبر، عقب نهاية مشوار المنتخب فى كأس العالم 2018، كما طالبت به قبل تعيين الراحل إيهاب جلال، وكذلك البرتغالى كارلوس كيروش، وهناك العديد من مقاطع الفيديو التى تؤكد ذلك».

وتابع: «فوز المنتخب الوطنى على نيوزيلندا فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، ليس إنجازاً بالنظر إلى تواضع مستوى المنافس، والإنجاز الحقيقى سيكون بعد التأهل إلى المربع الذهبى وتكرار إنجاز المنتخب المغربى فى مونديال 2022».