تعرف على طريقه مشاهدة مباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026 بمواجهة إيران.

موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران

تقام مباراة مصر وإيران يوم السبت 27 يونيو 2026 في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية.

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد إيران عبر شبكة قنوات بين سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، الفوز الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك عقب الفوز أمام نيوزيلندا بنتيجة (3 - 1).

يتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على نيوزيلندا.