بالتساوي مع محمد صلاح.. إسماعيل صيباري يعادل رقم هدافي العرب بكأس العالم

نجح إسماعيل صيباري نجم منتخب المغرب في تسجيل ثالث أهدافه في كأس العالم ليعادل الرقم القياسي للهدافين العرب في المونديال عبر التاريخ.

وسجل إسماعيل صيباري الهدف الثاني لمنتخب المغرب في شباك هايتي ليمنح أسود أطلس فرصة العودة للمباراة قبل نهاية الشوط الأول.

ويتساوي إسماعيل صيباري مع كلا من وهبي الخرزري و‏يوسف النصيري ومحمد صلاح وسامي الجابر و‏سالم الدوسري كهدافين للعرب في كأس العالم برصيد 3 أهداف لكل منهم.

أهداف مباراة المغرب وهايتي

افتتح منتخب هايتي التسجيل في الدقيقة العاشرة مستفيدًا من هدف عكسي سجله حارس مرمى المغرب ياسين بونو بالخطأ في مرماه، ليمنح منافسه أفضلية مبكرة أربكت حسابات أسود الأطلس.

نجح المنتخب المغربي في إدراك التعادل خلال الدقيقة التاسعة والثلاثين عن طريق أشرف حكيمي، الذي استغل ارتباك حارس هايتي بعد محاولة إبعاد كرة عرضية، ليسكن الكرة داخل الشباك. لكن هايتي استعاد تقدمه سريعًا عبر ويلسون إيزيدور في الدقيقة الثالثة والأربعين بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن إسماعيل صيباري من إعادة المغرب إلى أجواء اللقاء بعدما سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، مستغلًا تمريرة مميزة من أشرف حكيمي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

فرض المنتخب المغربي سيطرته خلال الشوط الثاني، ونجح في ترجمة تفوقه إلى أهداف، حيث سجل سفيان رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والسبعين بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف ياسين جسيم الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة والثمانين مستفيدًا من تمريرة متقنة من رحيمي، ليؤكد تفوق منتخب بلاده ويحسم المواجهة.