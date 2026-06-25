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كأس العالم 2026.. المغرب يهزم هايتي برباعية مثيرة ويتأهل ثانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم 2026.. المغرب يهزم هايتي برباعية مثيرة ويتأهل ثانيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

حقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليؤكد تأهله إلى دور الـ32 بعد أداء قوي وقلبٍ للنتيجة.

شهدت الدقائق الأولى إثارة كبيرة، بعدما افتتح منتخب هايتي التسجيل في الدقيقة العاشرة مستفيدًا من هدف عكسي سجله حارس مرمى المغرب ياسين بونو بالخطأ في مرماه، ليمنح منافسه أفضلية مبكرة أربكت حسابات أسود الأطلس.

عودة مغربية قبل نهاية الشوط الأول

نجح المنتخب المغربي في إدراك التعادل خلال الدقيقة التاسعة والثلاثين عن طريق أشرف حكيمي، الذي استغل ارتباك حارس هايتي بعد محاولة إبعاد كرة عرضية، ليسكن الكرة داخل الشباك. لكن هايتي استعاد تقدمه سريعًا عبر ويلسون إيزيدور في الدقيقة الثالثة والأربعين بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن إسماعيل صيباري من إعادة المغرب إلى أجواء اللقاء بعدما سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، مستغلًا تمريرة مميزة من أشرف حكيمي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

حسم الانتصار في الشوط الثاني

فرض المنتخب المغربي سيطرته خلال الشوط الثاني، ونجح في ترجمة تفوقه إلى أهداف، حيث سجل سفيان رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والسبعين بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف ياسين جسيم الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة والثمانين مستفيدًا من تمريرة متقنة من رحيمي، ليؤكد تفوق منتخب بلاده ويحسم المواجهة.

تأهل مستحق ومواصلة الحلم

بهذا الفوز رفع منتخب المغرب رصيده إلى سبع نقاط، متساويًا مع منتخب البرازيل الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما احتل منتخب اسكتلندا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وتذيل منتخب هايتي الترتيب دون أي نقطة.

وضمن أسود الأطلس التأهل إلى دور الـ32، ليواصلوا مشوارهم في البطولة بطموح تحقيق إنجاز جديد بعد الإنجاز التاريخي الذي حققوه في نسخة 2022 بوصولهم إلى المركز الرابع.

منتخب المغرب هايتى كأس العالم أخبار الرياضة

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