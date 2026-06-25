من يتأهل.. ومن يودع؟.. تفاصيل مثيرة قبل مواجهة مصر وإيران الحاسمة

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة حاسمة تجمع منتخب مصر بنظيره الإيراني في السادسة صباح السبت المقبل بمدينة سياتل الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مواجهة مصيرية للفراعنة أمام إيران

يدخل منتخب مصر المباراة وعينه على حجز بطاقة العبور إلى دور الـ32 في ظل استمرار آماله في التأهل سواء عبر احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني أو من خلال التواجد ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث وفقا للنظام الجديد للبطولة.

نظام جديد يمنح المنتخبات فرصا إضافية

وشهدت النسخة الحالية من كأس العالم تغييرات جذرية في نظام البطولة بعدما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال ما أتاح فرصة إضافية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ولم يعد المركز الثالث يعني نهاية المشوار كما كان في النسخ السابقة إذ بات بإمكان أصحاب هذا المركز المنافسة على ثمانية مقاعد إضافية في دور الـ32 الأمر الذي أبقى المنافسة مشتعلة حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

حسابات معقدة تحسم المتأهلين

ومع اقتراب نهاية الدور الأول تتشابك حسابات التأهل بين العديد من المنتخبات حيث لم يعد الفوز وحده كافيا لضمان العبور بل أصبحت الأهداف المسجلة والمستقبلة تلعب دورا محوريا في تحديد هوية المتأهلين.

ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ترتيب موحد يضم أصحاب المركز الثالث في المجموعات الـ12 ويتم الفصل بينهم أولا وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف وبعدها عدد الأهداف المسجلة.

اللعب النظيف قد يكون كلمة السر

وفي حال استمرار التساوي بين المنتخبات يتم اللجوء إلى معيار اللعب النظيف الذي قد يصبح عاملاً حاسماً في تحديد البطاقات الأخيرة المؤهلة إلى الدور المقبل.

وتحتسب العقوبات الانضباطية بخصم نقاط وفقا لنوع البطاقات التي يحصل عليها اللاعبون أو أعضاء الأجهزة الفنية حيث تؤدي البطاقة الصفراء إلى خصم نقطة واحدة بينما يتم خصم ثلاث نقاط في حالة الطرد بعد إنذارين وأربع نقاط للطرد المباشر، فيما تصل العقوبة إلى خمس نقاط إذا سبق البطاقة الحمراء المباشرة الحصول على بطاقة صفراء.

القرعة.. الحل الأخير لحسم التأهل

وفي السيناريو الأكثر ندرة إذا استمر التعادل بين المنتخبات بعد تطبيق جميع المعايير الفنية والانضباطية يتم اللجوء إلى القرعة لحسم هوية المتأهل الأخير.

وأضفى النظام الجديد مزيدا من الإثارة على منافسات كأس العالم 2026 بعدما أصبحت التفاصيل الصغيرة مثل هدف في اللحظات الأخيرة أو حتى بطاقة صفراء قادرة على تغيير مصير منتخب بالكامل بين التأهل ومغادرة البطولة مبكرا.