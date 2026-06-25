مواعيد مباريات اليوم 25-6-2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم25-6-2026 مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم والتي تشهد مباريات قوية للغاية.

وتعد مباراة كوت ديفوار وكوراساو حاسمة لنجوم أفريقيا للتواجد في دور ال32 من بطولة كأس العالم.

ويتمسك منتخب تونس بالخروج بأفضل نتيجة إيجابية أمام هولندا بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام السويد بنتيجة 5-1 ثم خسارة أمام اليابان بنتيجة 4-0 لحفظ ماء وجه نسور قرطاج بعد وداع المنافسات مبكرا.

مواعيد مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

كوراساو ضد كوت ديفوار - الساعة 11 مساء - قناة beIN Sports MAX 1

الإكوادور ضد ألمانيا - الساعة 11 مساء - قناة beIN Sports MAX 2

اليابان ضد السويد - الساعة 2 فجر غدا الجمعة - قناة beIN Sports MAX 1

تونس ضد هولندا -الساعة 2 فجر غدا الجمعة - قناة beIN Sports MAX 2

باراجواي ضد أستراليا - الساعة 5 فجر غدا الجمعة - قناة beIN Sports MAX 1

تركيا ضد أمريكا - الساعة 5 فجر غداالجمعة - قناة beIN Sports MAX 2