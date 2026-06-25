في ذكرى هذا اليوم.. عصام الحضري يدخل التاريخ ويصبح أكبر لاعب يشارك في كأس العالم

في 25 يونيو 2018، رسم الأسطورة عصام الحضري تاريخه واسمه ليصبح أكبر لاعب يشارك في كأس العالم في سجلات كرة القدم العالمية.

شهدت ملاعب روسيا في مونديال 2018 فصلاً تاريخياً غير مسبوق في مسيرة عصام الحضري، عندما قاد تشكيل المنتخب الوطني المصري في مباراته أمام نظيره السعودي. في ذلك اليوم، لم يكن الحضري يدافع عن شباكه فقط، بل كان يكتب فصلاً جديداً في كتاب الأرقام القياسية العالمية، حيث شارك في اللقاء وهو بعمر 45 عاماً.

وبهذه المشاركة الاستثنائية، حطم الحضري الرقم القياسي التاريخي الذي كان مسجلاً باسم الحارس الكولومبي المخضرم فاريد موندراجون، والذي كان قد شارك في مونديال البرازيل 2014 بعمر 43 عاماً.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إدراج مقتنيات خاصة بعصام الحضري ضمن المقتنيات التاريخية الدائمة بمعرض كرة القدم والعالم العربي في متحف الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية، لتبقى شاهداً حياً للأجيال على عبقرية الحارس العربي.