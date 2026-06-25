المنتخب الوطني يخوض مرانه في سياتل استعدادًا لمواجهة إيران بكأس العالم

خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، مرانه في مدينة سياتل الأمريكية استعدادًا لمواجهة إيران صباح السبت المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتى يوم ١٩ يوليو المقبل.

شارك في المران ٢٤ لاعبًا، بينما أدى حمدي فتحي برنامجا تأهيليا بعد إصابته بآلام في الخلفية بمباراة نيوزيلندا الماضية، ويستمر حسام عبد المجيد في أداء برنامج علاجي وفحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب.

حضر مران المنتخب الوطني هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين، أعضاء المجلس.

وتقام مباراة منتخب مصر وإيران في الثامنة مساء يوم ٢٦ يونيو بتوقيت سياتل، السادسة صباح يوم ٢٧ يونيو بتوقيت القاهرة، حيث يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط، ثم إيران وبلجيكا في المركز الثاني والثالث برصيد نقطتين، ثم نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.