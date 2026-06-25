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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقب الهزيمة أمام البرازيل .. لاعب اسكتلندا: أعتقد أننا سنودع البطولة

جون ماكجين
جون ماكجين
أ ش أ

أرجأت الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المنتخب الإسكتلندي أمام البرازيل بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حسم مصيره في البطولة إلى الساعات الأولى من صباح الأحد، في انتظار نتائج المجموعات الأخرى لتحديد فرصه في التأهل.

وكان المنتخب الإسكتلندي يكفيه التعادل أمام البرازيل للتأهل لدور الـ 32 من البطولة، لكنه مُني بهزيمة قاسية ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

ويملك المنتخب الإسكتلندي ثلاث نقاط وفارق أهداف سلبي (-3)، وعليه الآن انتظار انتهاء مباريات المجموعات الأخرى لمعرفة ما إذا كان رصيده كافيًا لحجز أحد المراكز الثمانية الأولى المؤهلة لدور الـ32.

وفي تصريحات عقب المباراة، قال جون ماكجين لاعب خط وسط منتخب إسكتلندا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نستقبل أهدافًا سهلة في أوقات سيئة أمام فريق قادر على معاقبتك بفضل جودة لاعبيه العالية، أتيحت لنا بعض الفرص، لكن علينا الانتظار الآن".

وأضاف: "اللاعبون محبطون للغاية، لم نكن على المستوى المطلوب، لكننا بذلنا كل ما في وسعنا، اللاعبون الآن في حالة من الإرهاق، من غير المرجح أن نتأهل، لكننا سننتظر ونرى".

وتابع: "الأمر صعب بعض الشيء في الوقت الحالي، لكننا نقدر دعم الجماهير، ونعلم مدى صعوبة التواجد هنا.. نأمل ألا تكون الرحلة قد انتهت".

أما مدرب المنتخب ستيف كلارك فعلّق قائلاً: "صعّبنا الأمور على أنفسنا، هذا كل ما في الأمر.. منحناهم الأهداف، ومنحناهم أسلوب اللعب الذي أرادوه.. أمرٌ مخيب للآمال".. مؤكداً أن اسكتلندا ستودع البطولة.

يذكر أن إسكتلندا حققت الفوز في مباراتها الافتتاحية في كأس العالم على هايتي في قبل أن تخسر أمام المغرب، وأمام البرازيل بثلاثية نظيفة، لتتضاءل آمالها في التأهل لدور الـ 32 البطولة بسبب فارق الأهداف المقبولة في شباكهم.

المنتخب الإسكتلندي البرازيل كأس العالم 2026

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