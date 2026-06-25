تعديل فى تشكيل منتخب مصر أمام إيران بكأس العالم

قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اجراء بعض التغييرات في تشكيل منتخب مصر خلال مواجهة ايران في كاس العالم

تقام مباراة مصر وإيران يوم السبت 27 يونيو 2026 في تمام الساعه السادسه صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد إيران عبر شبكة بين سبورتس

و قرر حسام حسن الدفع برامي ربيعه بدلا من حمدي فتحي

كما قرر الاستعانة بخدمات محمود حسن تريزيجيه بديلا عن عمر مرموش

وحقق منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك عقب الفوز امام نيوزيلندا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثانية