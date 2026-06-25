معايير تحديد أفضل 8 توالت في دور الـ 32 بكأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا ” عن طريقه تحديد أفضل ثمانية فرق بالمركز الثالث في كأس العالم.

وجاءت على النحو التالي:

الحاصل على أكبر عدد من النقاط التي تم الحصول عليها في جميع مباريات المجموعة.

فارق الأهداف الناتج عن جميع مباريات المجموعة.

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

اللعب النظيف (البطاقات المحتسبة على اللاعبين ومسئولى الفريق).

وفى حال استمرار التساوى يتم تطبيق التالى:

الاحتكام إلى تصنيف الفيفا الشهرى الأحدث الفريق الأكثر نقاط بالتصنيف وفى حال استمرار التساوى يتم الاحتكام إلى إلى تصنيف الفيفا الشهرى الذى يسبق أحدث تصنيف حتى يتم اتخاذ قرار.