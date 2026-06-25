ناقد رياضي: الأهلي يحدد 3.5 مليون دولار لبيع محمد علي بن رمضان

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عن موقف النادي الأهلي مع بيع اللاعب محمد علي بن رمضان.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يحدد 3.5 مليون دولار لبيع محمد علي بن رمضان”.

وحاول محمد علي بن رمضان نجم النادي الأهلي، العودة لنادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض نادي الترجي التونسي فكرة ضم اللاعب بسبب راتبه الضخم قبل أن يصل عرض من نادي الحزم السعودي.

وتوصل بن رمضان لاتفاق مع نادي الحزم السعودي على بنوده الشخصية وراتبه ويتبقى حسم الأهلي لموقف اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد.