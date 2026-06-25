أرقام نيمار في أول ظهور بكأس العالم مع البرازيل ضد إسكتلندا

نجح منتخب البرازيل في تحقيق فوز مستحق على نظيره منتخب اسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليضمن التأهل إلى دور الـ32 متصدرًا للمجموعة برصيد سبع نقاط.

وشهتد المباراة الظهور الأول لنيمار دي سيلفا نجم منتخب السامبا بعد غيابه عن المباراتين السابقتين أمام منتخب المغرب وهايتي لعدم الجاهزية الفنية.

ولعب نيمار خلال 21 دقيقة تسديدة على المرمى و13 تمريرة من أصل 14 ولعب 3 ركتيات

أهداف مباراة البرازيل واسكتلندا

افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة، بعدما استغل خطأ دفاعيًا من سكوت ماكينا أثناء محاولة بناء الهجمة، لينجح ريان في استخلاص الكرة وتمريرها إلى فينيسيوس الذي أودعها بسهولة داخل الشباك.

واصلت البرازيل ضغطها الهجومي، وتمكن فينيسيوس من تسجيل هدف ثانٍ، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب ارتكابه مخالفة ضد جاك هندري قبل استخلاص الكرة.

قبل نهاية الشوط الأول، عاد فينيسيوس جونيور ليؤكد تألقه بإحراز الهدف الثاني للبرازيل والثاني له شخصيًا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق للسامبا بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، استمرت الأفضلية البرازيلية، وأضاف ماتيوس كونيا الهدف الثالث في الدقيقة الستين، بعدما تلقى تمريرة متقنة من برونو جيماريش، ليسددها بقوة داخل المرمى، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده.