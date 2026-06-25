مونديال 2026.. البرازيل تمطر شباك اسكتلندا بثلاثية وتحسم صدارة المجموعة

نجح منتخب البرازيل في تحقيق فوز مستحق على نظيره منتخب اسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليضمن التأهل إلى دور الـ32 متصدرًا للمجموعة برصيد سبع نقاط.

وفرض المنتخب البرازيلي سيطرته منذ الدقائق الأولى، وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة، بعدما استغل خطأ دفاعيًا من سكوت ماكينا أثناء محاولة بناء الهجمة، لينجح ريان في استخلاص الكرة وتمريرها إلى فينيسيوس الذي أودعها بسهولة داخل الشباك.

واصلت البرازيل ضغطها الهجومي، وتمكن فينيسيوس من تسجيل هدف ثانٍ، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب ارتكابه مخالفة ضد جاك هندري قبل استخلاص الكرة.

تفوق برازيلي مستمر

قبل نهاية الشوط الأول، عاد فينيسيوس جونيور ليؤكد تألقه بإحراز الهدف الثاني للبرازيل والثاني له شخصيًا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق للسامبا بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، استمرت الأفضلية البرازيلية، وأضاف ماتيوس كونيا الهدف الثالث في الدقيقة الستين، بعدما تلقى تمريرة متقنة من برونو جيماريش، ليسددها بقوة داخل المرمى، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده.

عودة نيمار والتأهل للدور المقبل

وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم نيمار في البطولة، بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المباراتين السابقتين، حيث أشركه المدرب كارلو أنشيلوتي بديلًا في الدقيقة السادسة والسبعين بدلًا من ماتيوس كونيا.

وبهذا الانتصار، أنهى منتخب البرازيل دور المجموعات في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب المغرب صاحب المركز الثاني، ليحجز المنتخبان بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بينما ودع المنتخبان الآخران المنافسات من مرحله المجموعات.