قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجدي مرشد: 30 يونيو ثورة أعادت لمصر هويتها الوطنية
لأول مرة| الحكومة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتوربينات الرياح.. وتنفيذ محطة بالجنيه المصري
3 سيناريوهات.. احتمالات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026
ملخص ونتائج وأهداف الجولة الثانية وترتيب مجموعات كأس العالم 2026
زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد أول يوليو
موعد مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم والقنوات الناقلة
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية برقم الجلوس
عرض رسمي من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع تريزيجيه
قاليباف: نلتزم في سياساتنا بأمن المنطقة.. وضمانه عبر دولها نفسها
بالأسماء.. الصحة تغلق مركزين طبيين غير مرخصين بمطروح وبني سويف
مصر خارج نطاق الرؤية .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتفاق بن رمضان مع الحزم السعودي .. والأهلي ينتظر قرار عموته

بن رمضان
بن رمضان
عبدالله هشام

حاول محمد علي بن رمضان نجم النادي الأهلي، العودة لنادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض نادي الترجي التونسي فكرة ضم اللاعب بسبب راتبه الضخم قبل أن يصل عرض من نادي الحزم السعودي.

وتوصل بن رمضان لاتفاق مع نادي الحزم السعودي على بنوده الشخصية وراتبه ويتبقى حسم الأهلي لموقف اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد.

موقف الأهلي من بن رمضان

وفي وقت سابق أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك انقسام على بقاء محمد علي رمضان في صفوف الأهلي خلال الموسم المقبل، والبعض يرى رحيله للاستفادة من مكانه في جلب لاعب آخر، بينما يتمسك البعض بالابقاء عليه في الموسم المقبل، لأن الموسم الحالي شهد تخبط فني كبير.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: حسين عموتة المدير الفني سوف يحسم ملف محمد علي بن رمضان سواء بالبقاء أو الرحيل، ولكن الأقرب حتى اللحظة الحالية هي بقاء اللاعب.

وأضاف: أنيس بوجلبان أيضا تحدث بشكل ودي مع مسئولي الترجي التونسي حول إمكانية التعاقد مع اللاعب، ومدى إمكانية دفع مقابل مالي يليق باللاعب.

وأتم: لكن الأقرب بنسبة كبيرة حتى الآن هو بقاء بن رمضان في صفوف الأهلي خلال الموسم المقبل.

بن رمضان الأهلي النادي الأهلي الترجي التونسي الحزم السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

الجنيه الذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

السعودية

4 فئات فقط | السعودية تبدأ تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات.. وشروط خاصة في مكة والمدينة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

قاتلة أمها في بورسعيد

جريمة هزت بورسعيد.. تفاصيل آخر اللحظات في حياة نورهان خليل قاتلة والدتها ؟

هويدا الغرباوي، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن

زوجة حسام حسن: ارتديت الحجاب 20 عامًا عن قناعة ثم تخليت عنه لهذا السبب |فيديو

ترشيحاتنا

انتحار معلن

نقاش موسع حول «انتحار معلن» بحضور خبراء ومسرحيين دوليين في مهرجان سيبيو الدولي

ايمن الشيوي

قريبًا.. انطلاق عروض الموسم الصيفي على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

إسلام عاكف

عمرو عاكف يعلن عن إجراء شقيقه إسلام عملية جراحية

بالصور

لوك لافت .. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات
طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات
طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد