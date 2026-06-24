اتفاق بن رمضان مع الحزم السعودي .. والأهلي ينتظر قرار عموته

حاول محمد علي بن رمضان نجم النادي الأهلي، العودة لنادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض نادي الترجي التونسي فكرة ضم اللاعب بسبب راتبه الضخم قبل أن يصل عرض من نادي الحزم السعودي.

وتوصل بن رمضان لاتفاق مع نادي الحزم السعودي على بنوده الشخصية وراتبه ويتبقى حسم الأهلي لموقف اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد.

موقف الأهلي من بن رمضان

وفي وقت سابق أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك انقسام على بقاء محمد علي رمضان في صفوف الأهلي خلال الموسم المقبل، والبعض يرى رحيله للاستفادة من مكانه في جلب لاعب آخر، بينما يتمسك البعض بالابقاء عليه في الموسم المقبل، لأن الموسم الحالي شهد تخبط فني كبير.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: حسين عموتة المدير الفني سوف يحسم ملف محمد علي بن رمضان سواء بالبقاء أو الرحيل، ولكن الأقرب حتى اللحظة الحالية هي بقاء اللاعب.

وأضاف: أنيس بوجلبان أيضا تحدث بشكل ودي مع مسئولي الترجي التونسي حول إمكانية التعاقد مع اللاعب، ومدى إمكانية دفع مقابل مالي يليق باللاعب.

وأتم: لكن الأقرب بنسبة كبيرة حتى الآن هو بقاء بن رمضان في صفوف الأهلي خلال الموسم المقبل.