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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدينة للمعرفة داخل الحرم الجامعي.. 80 معملًا تخصصيًا ترسم مستقبل طلاب جامعة سوهاج الأهلية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة تعكس توجه جامعة سوهاج الأهلية نحو تعزيز البنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية متطورة، تابع الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أعمال تنفيذ مبنى المعامل الجديد، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات التعليمية الجاري إنشاؤها داخل الجامعة، وأول مبنى معامل مستقل يتم تنفيذه من الموارد الذاتية على مستوى الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.

وخلال جولته التفقدية بالموقع، شدد "النعماني" على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المشروع، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ، مؤكدًا أن المبنى الجديد يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الطلاب، ويعكس رؤية الجامعة في ربط الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملي والتطبيقات الحديثة.

جامعة سوهاج

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع يتجاوز كونه مبنى تقليديًا للمعامل، حيث يمثل منظومة تعليمية متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى التدريب العملي والبحث العلمي، لافتًا إلى أن تكلفة المشروع تتجاوز 550 مليون جنيه، ويستوعب أكثر من 2700 طالب وطالبة، بما يواكب التوسع المستمر في البرامج الأكاديمية والتخصصات الحديثة.

وأشار "النعماني" إلى أن المبنى يُقام على مساحة 3540 مترًا مربعًا، ويضم 80 معملًا تخصصيًا تخدم مختلف كليات الجامعة، وتشمل معامل العلوم الطبية والعلوم الأساسية، والمعامل الهندسية، ومعامل الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب معامل اللغات والإعلام، بما يوفر للطلاب فرصًا أكبر للتدريب والتطبيق العملي باستخدام أحدث التقنيات.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسين عبد الحافظ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية في التعليم الجامعي، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة فاطمة عثمان، مدير برامج الهندسة والمصمم المعماري للمشروع، أن المبنى يتكون من بدروم ودور أرضي وأربعة طوابق علوية، ويتوسطه فناء مفتوح بمساحة 337 مترًا مربعًا يمنح المبنى طابعًا معماريًا عصريًا، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات الداعمة للعملية التعليمية.

وأضافت أن المبنى يضم قاعة متخصصة للفيديو كونفرانس، ومكتبة رقمية، ومطبعة، وورشًا للتصنيع والنجارة، فضلًا عن غرف التحضير والإدارة وأعضاء هيئة التدريس والفنيين والمخازن، إلى جانب البنية التكنولوجية اللازمة من غرف البيانات والكهرباء والمحولات.

ويُعد المشروع خطوة جديدة في مسيرة التطوير التي تشهدها جامعة سوهاج الأهلية، ورسالة واضحة تؤكد أن الجامعة لا تكتفي بتقديم برامج أكاديمية حديثة، بل تعمل على بناء منظومة متكاملة توفر للطلاب كل المقومات اللازمة للإبداع والابتكار وصناعة المستقبل.

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