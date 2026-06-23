بعد سقوط ورشة تصنيع الأسلحة بطما.. حبس المتهم للتحقيقات في سوهاج

قررت النيابة العامة حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه متلبسًا بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية المحلية والذخائر بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لخطورة النشاط الذي كان يمارسه بعيدًا عن أعين القانون.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في كشف نشاط غير مشروع لأحد الأشخاص، بعدما وردت معلومات وتحريات أكدت قيامه بإدارة ورشة سرية لتصنيع الأسلحة المحلية داخل نطاق مركز طما، مستغلًا مجموعة من المعدات والأدوات الفنية في تجهيز وتصنيع الأسلحة.

وعلى الفور، وجه اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بسرعة فحص المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تشكيل فريق بحث أمني للتأكد من صحة التحريات ورصد نشاط المتهم.

وأكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات، وأن المتهم يمارس نشاطًا غير مشروع في تصنيع وتجهيز الأسلحة النارية المحلية، الأمر الذي استدعى استصدار إذن من جهات التحقيق المختصة لمداهمة المكان وضبط المتهم والمضبوطات.

وعقب تقنين الإجراءات، نفذت قوة أمنية مأمورية استهدفت موقع الورشة، وأسفرت عن ضبط المتهم "محمد ك"، 34 عامًا، ويقيم بجزيرة طما، حيث تبين أنه يدير الورشة بنفسه ويتولى عمليات التصنيع والتجهيز.

وخلال التفتيش، عثرت القوات على عدد من الأسلحة النارية محلية الصنع وكمية من الطلقات، فضلًا عن أدوات ومعدات تستخدم في عمليات التصنيع، من بينها صاروخ كهربائي وشنيور وأسطوانات بوتاجاز ومستلزمات أخرى متنوعة.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، واقتياده إلى ديوان المركز لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

وبعد مواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات التي تم العثور عليها داخل الورشة، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف أبعاد النشاط الإجرامي، ومدى تورطه في وقائع أخرى مرتبطة بتصنيع أو ترويج الأسلحة.

وانتهت التحقيقات الأولية إلى إصدار قرار بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص المضبوطات والتحريات التكميلية، في إطار الجهود الأمنية المستمرة لملاحقة حائزي ومصنعي الأسلحة غير المرخصة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار داخل المجتمع.