لفتة إنسانية.. محافظ سوهاج ينزل من منصة اللقاء الجماهيري استجابة لنداء مواطنين من ذوي الإعاقة

في لفتة إنسانية تعكس روح المسؤولية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ترك اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، منصة اللقاء الجماهيري الأسبوعي لينزل مستجيبًا لنداء شخصين من ذوي الإعاقة حضرا طلبًا للمساعدة في تدبير فرصة عمل توفر لهما حياة كريمة وتخفف عنهما أعباء الحياة.

ماذا حدث؟

أمر المحافظ بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتلبية مطلبهما، وكلف محمد أبو العجب، مدير مكتب شئون ذوي الإعاقة بالمحافظة، بالمتابعة العاجلة للموقف والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية لتوفير فرص العمل المناسبة لحالتهما.

يُذكر أن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج يخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لعقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين لتلقي طلباتهم وبحث شكواهم على أرض الواقع.

يأتي هذا بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد.