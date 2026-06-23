هدوء يسبق الامتحان.. طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان سوهاج لأداء اللغة الأجنبية الثانية

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، التوافد على مقار اللجان الامتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في ثاني أيام ماراثون الثانوية العامة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وانتشار مكثف للأجهزة المعنية لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشهدت محيطات المدارس منذ الساعات الأولى من الصباح حالة من الحركة والنشاط، حيث توافد الطلاب بصحبة أولياء أمورهم، حاملين آمالهم وطموحاتهم نحو تحقيق نتائج متميزة في واحدة من أهم المحطات التعليمية في حياتهم.

امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وحرص العديد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم حتى أبواب اللجان، فيما سادت أجواء من الهدوء والترقب قبل دقائق من بدء الامتحان.

ويؤدي نحو 37 ألفًا و700 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام داخل 87 لجنة امتحانية موزعة على مستوى المحافظة، وسط متابعة متواصلة من مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات المركزية والفرعية لرصد أي ملاحظات والتعامل الفوري معها.

وفي محيط اللجان، انتشرت قوات الأمن لتأمين مداخل المدارس وتنظيم الحركة المرورية ومنع أي تكدسات قد تؤثر على انتظام دخول الطلاب، بينما كثفت الوحدات المحلية أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، الذي شدد على توفير أقصى درجات الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

كما شهدت اللجان تطبيق الإجراءات المنظمة لدخول الطلاب، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المقررة قبل السماح لهم بالدخول إلى مقار الامتحانات، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط الكامل وضمان سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة.

ويأتي امتحان اليوم في أعقاب المتابعة المكثفة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية، والتي تضمنت زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لسوهاج، وعقده اجتماعًا موسعًا مع القيادات التعليمية بالمحافظة، حيث أكد أن امتحانات الثانوية العامة تخضع لمتابعة لحظية دقيقة، وأن الانضباط داخل اللجان يمثل أولوية قصوى لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ومع اقتراب موعد توزيع أوراق الأسئلة، بدت ملامح التركيز على وجوه الطلاب، فيما انشغل البعض بمراجعة الملاحظات الأخيرة، بينما فضل آخرون الابتعاد عن أجواء المذاكرة والاستعداد نفسيًا لخوض الامتحان.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة سوهاج أعمالها على مدار الساعة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ، بما يضمن خروج اليوم الامتحاني بصورة منظمة وآمنة تعكس حجم الاستعدادات التي سبقت انطلاق ماراثون الثانوية العامة بالمحافظة.