بعد قليل.. 37 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية في سوهاج

تتجه أنظار آلاف الأسر بمحافظة سوهاج، صباح اليوم، نحو لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث يستعد 37 ألفًا و700 طالب وطالبة لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وذلك في ثاني أيام ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وسط حالة من الاستعداد القصوى والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

محافظة سوهاج

وتشهد اللجان خلال الدقائق القليلة المقبلة توافد الطلاب على 87 لجنة امتحانية موزعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة تهدف إلى توفير أجواء هادئة وآمنة تُمكن الطلاب من التركيز وتحقيق أفضل أداء ممكن.

وكان اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات المعنية بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن المحافظة سخرت إمكاناتها كافة لخدمة الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم داخل اللجان، من خلال مراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وشبكات المياه والتأكد من كفاءة وسائل التهوية ومعدات الحماية المدنية.

كما شملت الاستعدادات تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ورفع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين والتجمعات أمام اللجان، إلى جانب توفير مظلات أمام بعض المقار الامتحانية للتخفيف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الطلاب وأولياء الأمور وأفراد التأمين.

ويأتي امتحان اليوم في ظل متابعة دقيقة من وزارة التربية والتعليم، بعدما شهدت المحافظة أمس زيارة مهمة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، الذي عقد اجتماعًا موسعًا مع القيادات التعليمية ومديري الإدارات التعليمية بسوهاج، بحضور المحافظ، لمتابعة سير الامتحانات والتأكيد على تطبيق أعلى درجات الانضباط والشفافية داخل اللجان.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن امتحانات الثانوية العامة تخضع لمتابعة لحظية على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن الانضباط داخل اللجان يمثل خطًا أحمر، مع ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعمل الامتحاني والتصدي لأي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ومن جانبها، تواصل غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة سوهاج ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أعمال المتابعة على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري معها.

ومع اقتراب بدء الامتحان، يعيش طلاب الثانوية العامة بسوهاج لحظات من الترقب والتركيز، آملين في عبور اختبار اللغة الأجنبية الثانية بنجاح، واستكمال رحلة الامتحانات بثقة وثبات نحو تحقيق أحلامهم الجامعية، بينما تواصل أجهزة الدولة جهودها لضمان خروج الامتحانات بصورة منظمة تعكس حجم الاستعدادات المبذولة لخدمة أبنائها الطلاب.