إحباط محاولة تعدٍ على مساحة فدان بدار السلام في سوهاج

في إطار توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية فور رصدها والتصدي الحاسم لها، تواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة حملاتها المكبرة لتنفيذ القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفي هذا السياق نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، برئاسة حسين حبارير، في تنفيذ حملة إزالة فورية مكبرة استهدفت التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق بندر دار السلام.

محافظة سوهاج

وأسفرت الحملة، التي تمت بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دار السلام، عن إزالة تعدٍ صارخ على مساحة فدان كامل وتمثلت المخالفة في قيام أحد المواطنين بتجهيز الأرض لإقامة سوق و معرض سيارات بالمخالفة للقانون.

وذلك عبر بناء غرف وتشييد سور من الصاج. وقد تم رصد هذه المخالفة في مهدها عبر منظومة الرصد ، مما أسهم في سرعة التحرك والتعامل الفوري معها.

وعلى الفور، قامت معدات الوحدة المحلية بإزالة كافة المنشآت والأسوار المخالفة بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مع إعادة حرث الأرض وتسويتها وردها إلى طبيعتها الزراعية لزراعتها مرة أخرى.

ومن جانبه، شدد محافظ سوهاج على ضرورة استمرار أعمال المتابعة الميدانية الدقيقة خلال الأيام القليلة المقبلة لرصد أي محاولات تعدٍ جديدة.

وأكد أنه لا تهاون في ملف التعديات على الأراضي الزراعية، وسيتم التصدي لأي مخالفة بكل حزم، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات للحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.