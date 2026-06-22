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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التعليم: مدارس المتفوقين والتكنولوجيا التطبيقية جاهزة لاستقبال طلاب سوهاج

جانب من الزيارة في سوهاج
جانب من الزيارة في سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

حملت جولة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، رسائل طمأنة بشأن مستقبل التعليم بالمحافظة، بعدما تابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية الجديدة، التي من المنتظر أن تفتح أبوابها أمام الطلاب مع انطلاق العام الدراسي المقبل وفي مقدمتها مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بأخميم ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مجال المياه.

مدارس جديدة ومستقبل مشرق

ورافق الوزير خلال الجولة اللواء الدكتور طارق راشد محافظ سوهاج، حيث تفقدا الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية للمشروعات التعليمية الجاري تنفيذها، في إطار خطة الدولة للتوسع في التعليم النوعي والفني وتوفير بيئة تعليمية حديثة تتواكب مع متطلبات المستقبل.

وخلال تفقده مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" بمركز أخميم، شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الانتهاء السريع من جميع التجهيزات اللازمة، مؤكدًا أن المدرسة تمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم المتقدم في صعيد مصر، ومن المقرر افتتاحها واستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتعد المدرسة واحدة من أكبر المشروعات التعليمية المتخصصة بالمحافظة، حيث تقام على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع، وتضم مجموعة متكاملة من الفصول الدراسية والمعامل العلمية المتطورة، إلى جانب معامل الروبوتات والإلكترونيات واللغات والكمبيوتر والعلوم والوسائط المتعددة، فضلًا عن قاعات الأنشطة والإقامة والخدمات المخصصة للطلاب.

وأكد الوزير أن مدارس المتفوقين تمثل نموذجًا تعليميًا حديثًا يعتمد على الابتكار والبحث العلمي واكتشاف المواهب، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة في المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة.

وشملت الجولة متابعة أعمال تطوير إحدى مدارس التعليم الفني بأخميم، والتي تستعد للعمل كمدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجال المياه، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في خطوة تستهدف تأهيل كوادر فنية مدربة وفق احتياجات سوق العمل الفعلية.

ووجه وزير التربية والتعليم بسرعة استكمال أعمال التطوير والتجهيزات الفنية داخل المدرسة، تمهيدًا لافتتاحها خلال العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها أحد أنجح نماذج تطوير التعليم الفني وربطه بفرص التشغيل.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور طارق راشد محافظ سوهاج أن المحافظة تعمل بالتعاون الكامل مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية لتنفيذ خطة متكاملة تستهدف التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول الدراسية، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية ويخفف من الكثافات داخل المدارس.

وتعكس الجولة حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع التعليم في سوهاج، حيث لم يعد التطوير مقتصرًا على إنشاء مبانٍ جديدة فقط، بل يمتد إلى توفير مدارس متخصصة ونوعية تواكب احتياجات العصر وتفتح آفاقًا أوسع أمام أبناء المحافظة نحو مستقبل أكثر تميزًا.

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