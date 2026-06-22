بعد الشغب.. وزير التعليم ومحافظ سوهاج يتفقدان مدرسة الروافع الإعدادية الثانوية المشتركة

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني زيارة إلى محافظة سوهاج، حيث كان في استقباله اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وكمال سليمان نائب المحافظ.

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

محافظة سوهاج

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف واللواء طارق راشد محافظ سوهاج الزيارة بتفقد مدرسة الروافع الإعدادية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، والتي شهدت واقعة قيام بعض طلاب الشهادة الإعدادية بأعمال شغب.

وإتلاف الأثاث المدرسي بالمدرسة في ختام امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد الوزير على عدم عودة الطلاب إلى المدرسة إلا بعد تحمل ذويهم تكلفة إصلاح جميع التلفيات التي تسببوا بها في المدرسة، مؤكدا أنه حرص على زيارة المدرسة لاستعراض التلفيات التي حدثت بسبب الواقعة.

وأشار إلى أن الوزارة لن تسمح بتكرار أعمال الشغب وستتعامل بمنتهى الحسم والحزم ودون تهاون مع أي مخالفة مماثلة.

وخلال زيارة مدرسة الروافع الإعدادية الثانوية المشتركة، التقى الوزير والمحافظ عدد من المعلمات، حيث استمعا لما يتم اتباعه بالمدرسة من أنظمة التقويم والانضباط السلوكي للطلاب داخل المدرسة.

كما ناقشا أيضا معهم آليات تطوير العملية التعليمية، وفي هذا الإطار ، وجه الوزير بضرورة التنفيذ الحاسم للائحة الانضباط المدرسي خلال العام الدراسي.