جامعة سوهاج تدرب 500 فتاة على ريادة الأعمال والتعاونيات الإنتاجية ضمن برنامج فتيات الأرض

واصلت حاضنة "مسار" بجامعة سوهاج تنفيذ فعاليات برنامج "فتيات الأرض"، والذي استهدف الوصول إلى الفتيات والسيدات داخل القرى والتجمعات الريفية بمراكز المراغة وطهطا وساقلته، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والتعاونيات الإنتاجية المرتبطة بالتكتلات الزراعية بالمحافظة، في إطار جهود الجامعة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دورها في التنمية المحلية.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن برنامج "فتيات الأرض" يمثل نموذجًا عمليًا لربط الجامعة باحتياجات المجتمع المحلي، موضحًا أن الجامعة لا تكتفي بتقديم التعليم الأكاديمي، بل تسعى إلى بناء قدرات المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا من خلال برامج نوعية تستجيب لاحتياجات كل منطقة وتستثمر المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة.

جامعة سوهاج

واشاد بالشراكة مع مؤسسة إنرووت للتنمية في تنفيذ مثل هذه البرامج التي تساهم في خلق فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، مضيفا أن الجامعة تتطلع إلى أن يثمر البرنامج عن تأسيس نماذج ناجحة من التعاونيات النسائية القادرة على تحقيق الاستدامة.

بما ينعكس إيجابيًا على الأسر والمجتمعات المحلية، ويساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف عكاشة، مدير حاضنات "مسار"، أن البرنامج نجح خلال مرحلته الأولى في تنفيذ 10 جولات تدريبية ميدانية بمراكز المراغة وطهطا وساقلته، استفادت منها 500 فتاة وسيدة، حيث تناولت التدريبات مفاهيم ريادة الأعمال الزراعية، والتعاونيات الإنتاجية، ودور المرأة في قيادة المشروعات الاقتصادية.

واضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ معسكر تدريبي متخصص لـ400 فتاة من المشاركات، يتم خلاله تدريبهن على إعداد نماذج الأعمال وتطوير أفكار المشروعات المرتبطة بتكتلات البصل واللوف في إطار إنشاء تعاونيات إنتاجية مستدامة، على أن يتم اختيار أفضل الفرق لتلقي الدعم اللازم لتأسيس وإشهار التعاونيات الخاصة بها وتنفيذ مشروعاتها على أرض الواقع.