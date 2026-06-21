اشتعال حريق داخل مخبز بجهينة في سوهاج.. والحماية المدنية تتدخل

استيقظ أهالي قرية شق النزلة التابعة لمركز جهينة بمحافظة سوهاج، على حالة من القلق والارتباك، بعدما اندلع حريق داخل أحد المخابز بالقرية، في واقعة أثارت مخاوف السكان من امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، خاصة مع طبيعة المكان وما يحتويه من معدات وأدوات تشغيل تعتمد بشكل أساسي على درجات حرارة مرتفعة.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز بدائرة مركز جهينة، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ مدعومة بسيارات الإطفاء للتعامل مع الحادث والسيطرة على النيران.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الحريق اندلع داخل مخبز مستأجر للمواطن أشرف م.م، 40 عامًا، حيث نشبت النيران نتيجة مصدر حراري داخل المخبز؛ ما أدى إلى اشتعال النيران بأجزاء من محتوياته خلال وقت قصير، وسط محاولات من المتواجدين للسيطرة على الموقف قبل وصول قوات الإطفاء.

وفرضت قوات الحماية المدنية طوقًا أمنيًا حول موقع الحريق، وبدأت عمليات المكافحة التي استمرت حتى تمت السيطرة الكاملة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، في خطوة جنبت المنطقة خسائر أكبر كانت محتملة في حال تأخر التعامل مع الحادث.

وأسفر الحريق عن احتراق هيكل الفرن بالكامل إلى جانب تلف طاولتين تستخدمان في أعمال المخبز، فيما اقتصرت الخسائر على الجوانب المادية فقط، دون تسجيل أي إصابات أو حالات اختناق بين العاملين أو المواطنين.

وأكدت المعاينة أن سرعة التدخل لعبت دورًا كبيرًا في الحد من آثار الحريق، خاصة أن المخابز من المنشآت التي تتعامل بشكل يومي مع مصادر حرارة وأفران تعمل لساعات طويلة، ما يجعل الالتزام بإجراءات السلامة عاملًا أساسيًا لتجنب مثل هذه الحوادث.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، مع حصر التلفيات الناتجة عن الحريق وبيان ملابساته بشكل كامل.