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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يُصدر أكبر حركة تنقلات بالوحدات المحلية لضخ دماء جديدة ورفع كفاءة الأداء

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، القرارين رقمي 268 و269 لسنة 2026، بشأن إجراء أكبر حركة تنقلات وتكليفات على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة.

وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة العمل الإداري والتنفيذي، وضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

محافظة سوهاج

وشملت القرارات تحريك وتكليف عدد 9 من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب إجراء حركة تنقلات وتكليفات لعدد 18 من نواب رؤساء المراكز، فضلاً عن شغل عدد من الوظائف الشاغرة بالقرى على مستوى المحافظة، وتكليف عدد من سكرتيري الأحياء.

بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية ودعم العمل التنفيذي بمختلف القطاعات.

وأكد محافظ سوهاج أن هذه الحركة تأتي في إطار السعي المستمر لرفع معدلات الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية وخطط التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وأوضح المحافظ أن اختيار القيادات المشمولة بالحركة جاء وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز الميداني، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف التنموية وخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية في تطوير الأداء المحلي، وسرعة إنجاز الملفات الحيوية.

والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، والمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التنمية والخدمات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

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