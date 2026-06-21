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قبل أن يمتد الخطر.. استجابة سريعة تُنهي حريقًا مفاجئًا بمدخل قرية إدفا في سوهاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل أن يمتد الخطر.. استجابة سريعة تُنهي حريقًا مفاجئًا بمدخل قرية إدفا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية إدفا التابعة لمركز سوهاج حالة من الاستنفار، عقب اندلاع حريق مفاجئ بمدخل القرية؛ ما أثار حالة من القلق بين الأهالي الذين سارعوا إلى متابعة الموقف خشية امتداد النيران إلى المناطق السكنية أو المنشآت القريبة، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمدخل قرية إدفا، وعلى الفور وجه اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ والتعامل مع الموقف لمنع تفاقم الأحداث.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق في وقت قياسي، مدعومة بسيارة إطفاء مجهزة للتعامل مع مثل هذه البلاغات، حيث باشرت القوات أعمال المكافحة فور وصولها.

وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى المناطق المجاورة، خاصة في ظل التخوف من امتداد النيران إلى الممتلكات القريبة.

وشهد محيط الحريق تجمع عدد من الأهالي الذين تابعوا جهود رجال الإطفاء خلال عمليات السيطرة على النيران، بينما فرضت الأجهزة المختصة نطاقًا آمنًا حول موقع الحادث لتسهيل مهمة فرق الإنقاذ والإطفاء وضمان سلامة المواطنين.

وبعد ساعات من العمل المتواصل، نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق بشكل كامل، قبل أن تبدأ مرحلة التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى، وهي المرحلة التي تُعد من الخطوات الأساسية في مثل هذه الحوادث للحيلولة دون عودة النيران بعد السيطرة عليها.

وفي الوقت ذاته، باشرت الجهات المختصة أعمال المعاينة والفحص الميداني لحصر التلفيات التي خلفها الحريق، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاعه، تمهيدًا لإعداد التقارير الفنية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

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