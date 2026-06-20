التضامن الاجتماعي تكرم رئيس جامعة سوهاج لاختيارها ضمن الأكثر تعاونًا مع الوزارة

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، خلال فعاليات ختام قمة "ستارت 2026"، تقديرًا للدور المتميز الذي تقوم به الجامعة وتعاونها الفعّال مع الوزارة، حيث جاءت ضمن أكثر الجامعات المصرية إنجازًا في تنفيذ أنشطة وبرامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

جامعة سوهاج

وأكدت الوزارة أن جامعة سوهاج حققت نجاحًا ملحوظًا في تفعيل وحدة التضامن الاجتماعي و"بيت التطوع"، إلى جانب تنفيذ برنامج "اختراق سوق العمل" الذي يستهدف تنمية مهارات الطلاب والخريجين وتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، الأمر الذي جعلها نموذجًا يحتذى به في دعم الشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم.

من جانبه، أعرب الدكتور حسان النعماني عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن ما تحقق يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة، وتوفير بيئة داعمة للطلاب تسهم في تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم وإعدادهم للمستقبل.